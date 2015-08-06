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الخارجية: الصيادون المفرج عنهم بالسودان يصلون القاهرة خلال ساعة

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الخارجية: الصيادون المفرج عنهم بالسودان يصلون القاهرة خلال ساعة الخارجية: الصيادون المفرج عنهم بالسودان يصلون القاهرة خلال ساعة
قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الطائرة الخاصة التى تقل 101 صياد مصرى من أبناء قرية المطرية بالدقهلية والمفرج عنهم بالسودان، أقلعت وفى طريقها للقاهرة، ومن المتوقع أن تصل فى غضون ساعة.

وكانت الخارجية قد أعلنت مساء أمس، أنه بعد اتصالات مكثفة قامت بها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى الخرطوم وأجهزة الدولة المعنية مع المسئولين بالحكومة السودانية على مدار الأسابيع الماضية، أصدر الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة قرارًا بالإفراج عن 101 صياد مصرى من أبناء قرية المطرية بالدقهلية مساء أمس الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمى، بأنه تم على الفور تنفيذ قرار الإفراج عن الصيادين واستضافتهم فى إحدى الاستراحات التابعة للحكومة السودانية بتواجد طاقم القنصلية العامة المصرية فى بورسودان، تمهيدًا لنقلهم إلى القاهرة صباح الخميس 6 أغسطس بطائرة خاصة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجهها على الفور إلى بورسودان لتأمين سرعة نقلهم إلى القاهرة.

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