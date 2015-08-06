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بالصور..بدء تحرك حافلات ضيوف حفل افتتاح قناة السويس إلى موقع الاحتفال

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بالصور..بدء تحرك حافلات ضيوف حفل افتتاح قناة السويس إلى موقع الاحتفال بالصور..بدء تحرك حافلات ضيوف حفل افتتاح قناة السويس إلى موقع الاحتفال
بدأ الآلاف من ضيوف حفل افتتاح قناة السويس التوجه إلى منصة الاحتفال شرق مدينة الإسماعيلية، وتحركت حافلات الضيوف من ساحة استاد الإسماعيلية إلى طريق بورسعيد لعبور قناة السويس من كوبرى السلام إلى قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

وقال محمود عبد الرحمن، أحد ممثلى محافظة الإسماعيلية، فى الحفل: " بتفرح، اليوم تاريخى وسأحكى لأولادى ما سأشاهده اليوم".

اليوم السابع -8 -2015

وخصص موقع ساحة استاد الإسماعيلية لتجمع حافلات نقل ممثلى المحافظات وطوائف الشعب والجامعات المصرية، ورصد "اليوم السابع" حافلات نقل جامعات طنطا والسويس والمنوفية وموظفى هيئة قناة السويس، ديوان محافظة الإسماعيلية وفرق كشفية، وأندية القاهرة.

اليوم السابع -8 -2015

وحرص أعضاء من وفود الجامعات على التقاط صور سيلفى قبل الصعود للحافلات، الذى شهد تأمينًا مكثفًا من قوات الأمن والقوات المسلحة، وفرق المفرقعات التى مشطت المنطقة والأتوبيسات قبل تحركها.

اليوم السابع -8 -2015

وقالت سحر السيد، ضمن وفد السويس المشارك فى الحفل: "إن المشروع كبير وفخورة أنى عشت فى فترة الحفر، وأشهد نسخة مما حدث قبل 150 عامًا من حفر قناة السويس".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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