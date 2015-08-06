أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوجبا يرتدي القميص التاريخي ليوفنتوس

Google+ Print
بوجبا يرتدي القميص التاريخي ليوفنتوس بوجبا يرتدي القميص التاريخي ليوفنتوس

أعلن يوفنتوس أن بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق سوف يرتدي القميص التاريخي للنادي رقم 10 بدلا من 6 والذي كان يرتديه منذ انتقاله للفريق.

وكان رقم 10 يرتديه الأرجنتيني كارلوس تيفيز، وأصبح شاغرا بعد رحيله إلى بوكا جونيورز بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح يوفنتوس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بوجبا سوف يرتدي ذلك الرقم لأول مرة خلال لقاء كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو.

ويعد رقم 10 يعد تاريخيا في يوفنتوس فقد سبق وارتداه ميشيل بلاتيني، روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بييرو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحاول ضم بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 80 مليون يورو، لكن يوفنتوس رفض العرض وأعلن تمسكه باللاعب الفرنسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع