بوجبا يرتدي القميص التاريخي ليوفنتوس

أعلن يوفنتوس أن بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق سوف يرتدي القميص التاريخي للنادي رقم 10 بدلا من 6 والذي كان يرتديه منذ انتقاله للفريق.

وكان رقم 10 يرتديه الأرجنتيني كارلوس تيفيز، وأصبح شاغرا بعد رحيله إلى بوكا جونيورز بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح يوفنتوس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بوجبا سوف يرتدي ذلك الرقم لأول مرة خلال لقاء كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو.

ويعد رقم 10 يعد تاريخيا في يوفنتوس فقد سبق وارتداه ميشيل بلاتيني، روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بييرو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحاول ضم بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 80 مليون يورو، لكن يوفنتوس رفض العرض وأعلن تمسكه باللاعب الفرنسي.