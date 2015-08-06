رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة للمجلس يوم الأربعاء المقبل ، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد.

يشار إلى أن منصب الرئاسة اللبناني شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في الخامس والعشرين من مايو العام الماضي ، جراء إخفاق المجلس فى الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة معظم كتل" 8 آذار " بقيادة حزب الله و"التيار الوطني الحر" للجلسات.

ويرى العماد ميشال عون رئيس" التيار الوطني الحر " أنه الأجدر بتولي منصب الرئاسة باعتباره زعيم أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبنانى .

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