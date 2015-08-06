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رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد

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رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد
دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة للمجلس يوم الأربعاء المقبل ، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد.

يشار إلى أن منصب الرئاسة اللبناني شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في الخامس والعشرين من مايو العام الماضي ، جراء إخفاق المجلس فى الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة معظم كتل" 8 آذار " بقيادة حزب الله و"التيار الوطني الحر" للجلسات.

ويرى العماد ميشال عون رئيس" التيار الوطني الحر " أنه الأجدر بتولي منصب الرئاسة باعتباره زعيم أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبنانى .
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