أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلسلة غارات على معسكرات حركة الشباب الصومالية

Google+ Print
سلسلة غارات على معسكرات حركة الشباب الصومالية سلسلة غارات على معسكرات حركة الشباب الصومالية
شنت الطائرات الحربية التابعة لقوة حفظ السلام الإفريقية فى الصومال اميصوم اليوم الخميس، سلسلة غارات على معسكرات "جماعة الشباب المتطرفة فى قرية "وارهولى" التابعة لبلدة "البور" وسط الصومال.

ونقلت اذاعة"شابيلى" الصومالية عن- نور حسن قوتالى- المفوض المحلى بقرية "وارهولى" قوله " ان طائرات قوة (اميصوم) تمكنت من تدمير معسكرات الجماعة فى البلدة.

وأضاف أن القصف أسفر ايضا عن مقتل واصابة عدد من متمردى الجماعة المتطرفة، وفرار آخرين من عدة قواعد تابعة لهم بالمنطقة.

وأشارت الإذاعة إلى أن قوات من بوروندى وجيبوتى وإثيوبيا وكينيا وأوغندا تشارك فى قوة /اميصوم/ العاملة فى الصومال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365