سلسلة غارات على معسكرات حركة الشباب الصومالية

شنت الطائرات الحربية التابعة لقوة حفظ السلام الإفريقية فى الصومال اميصوم اليوم الخميس، سلسلة غارات على معسكرات "جماعة الشباب المتطرفة فى قرية "وارهولى" التابعة لبلدة "البور" وسط الصومال.

ونقلت اذاعة"شابيلى" الصومالية عن- نور حسن قوتالى- المفوض المحلى بقرية "وارهولى" قوله " ان طائرات قوة (اميصوم) تمكنت من تدمير معسكرات الجماعة فى البلدة.

وأضاف أن القصف أسفر ايضا عن مقتل واصابة عدد من متمردى الجماعة المتطرفة، وفرار آخرين من عدة قواعد تابعة لهم بالمنطقة.

وأشارت الإذاعة إلى أن قوات من بوروندى وجيبوتى وإثيوبيا وكينيا وأوغندا تشارك فى قوة /اميصوم/ العاملة فى الصومال.

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