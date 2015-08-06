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الشرطة تلاحق الخارجين عن القانون وتضبط 12 قطعة سلاح بسوهاج

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الشرطة تلاحق الخارجين عن القانون وتضبط 12 قطعة سلاح بسوهاج الشرطة تلاحق الخارجين عن القانون وتضبط 12 قطعة سلاح بسوهاج

حملة أمنية – أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون.

واسفرت الجهود عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا مخدرات، 517 مخالفة مرورية، 16 قضية تموينية، وتنفيذ 542حكمًا قضائيا.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وإعادة الإنضباط إلى الشارع، وعليه فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بحملة أمنية مكبرة شارك خلالها قوات إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين وقسم المرافق مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والتي اسفرت عن الجهود المشار إليها.
> فى مجال ضبط القضايا التموينية : تم ضبط عدد ( 16 ) قضية تموينية متنوعة .
> فى مجال ضبط مخالفات المرافق : تم ضبط عدد ( 109 ) مخالفة متنوعة .
> فى مجال تنفيذ قرارات الإزالة : تم تنفيذ ( 25 ) قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .. وجارى إستمرار الحملات .

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