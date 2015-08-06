تقدم عبد الحميد الهجان محافظ قنا مسيرة حاشدة بشوارع وميادين مدينة قنا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة بحضور اللواء صلاح الدين محمد حسان مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة والشرطة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات والجهات الحكومية بالمحافظة .

واحتفلت محافظة قنا لليوم الثاني علي التوالي بافتتاح قناة السويس الجديدة بتنظيم مسيرة كبيرة بدأت من أمام الديوان العام لمحافظة قنا وتوجهت إلي ميدان الساعة بمشاركة السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأشار محافظ قنا إلى أن الاحتفالية بدأت بتجمع عدد كبير من المشاركين من قري المدينة ( دندرة ،المحروسة ، أبنود ،الأشراف ،الجبلاو ، أولاد عمرو ،القناوية ) ومشاركين من مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر الثقافة وأهالي مدينة قنا في مسيرات أمام ديوان عام المحافظة للاحتفال بعروض الفنون الشعبية والموسيقي العسكرية والمزمار البلدي والخيل ثم توجه جموع المشاركين إلي ميدان الساعة ثم إلي ميدان المحطة والعودة مرة اخري إلي ميدان الساعة لتبدأ مظاهر الاحتفالية الكبرى بتقديم عروض لفرقة قنا للفنون الشعبية للأطفال والتنورة والموسيقي الشعبية وإقامة عرض رياضي يشارك فيه طلاب المدارس .

وتواجدت سيارات تجول شوارع المدينة مصحوبة بالأغاني الوطنية إضافة إلي وضع شاشات عرض بميدان المحطة وميدان الساعة لنقل فعاليات احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة .

وأكد محافظ قنا أن من حق الشعب المصري أن يحتفل اليوم السادس من أغسطس بافتتاح قناة السويس الجديدة التي تعد انجاز مبهر نجح أبناء مصر في تحقيقه بعقولهم وسواعدهم وأموالهم واثبتوا للعالم اجمع قدرتهم علي الانجاز والتحدي وصنع المعجزات فقدموا قناة جديدة للعالم تواكب الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري الدولي وتقلل زمن الانتظار عن طريق عبور السفن المزدوج في كلا الاتجاهين مع زيادة معدلات الأمان الملاحي .

ووجه الهجان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح قناة السويس الجديدة وتحقيقه لكل الآمال والأهداف والمشروعات العملاقة مما يعود بالخير والتقدم علي مصر وأبنائها وهذا المشروع التاريخي يؤكد أن مصر متجهه نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة .