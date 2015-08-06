للرجل احذر..هرمونات نفخ العضلات والمنشطات الجنسية تصيبك بتضخم البروستاتا المبكر

البروستاتا من أهم غدد الجسم لدى الرجال وتبعا لتوضيح أستاذ أمراض الذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله، فالبروستاتا تقع فى منطقة الحوض أسفل البطن من الخلف، وحجمها هذه يختلف تبعا لسن الرجل، وففى مرحلة البلوغ يصل حجم تلك الغدة لحجم ثمرة عين الجمل.

مع التقدم فى السن يزيد حجم البروستاتا نتيجة لتعرضها للهرمون الذكرى لفترات طويلة، ولذا فغالبا ما يصاب نسبة كبيرة من الرجال بتضخم البروستاتا فى المرحلة العمرية التى تتراوح بين 60 إلى 80 عاما.

أما المشكلة التى باتت تواجه العديد من الشباب هى تعرضهم لأمراض تضخم البروستاتا فى الثلاثينات إلى الأربعينات من العمر وهو ما يعنى انتهاء صلاحيتهم الجنسية مبكرا.

أسباب تضخم البروستاتا

>الدكتور حامد عبد الله أستاذ أمراض الذكورة والعقم يربط بين هرمون الذكورة وغدة البروستاتا، ويقول إن هرمون التستسترون هو الهرمون المسئول عن نمو غدة البروستاتا، وهو أيضا الهرمون المسئول عن إصابتها بالتضخم، الذى يصيب الرجال فى السن المتأخر، نتيجة تعرض غدة البروستاتا له لفترات طويلة.

لذلك نجد أن علاج حالات سرطان البروستاتا يكون عن طريق إيقاف إفراز هذا الهرمون.

أسباب تضخم البروستاتا فى السن الصغير

>مؤخرا انتشرت حالات إصابة الشباب بتضخم البروستاتا تبعا لرأى حامد والسبب يرجعه لانتشار بعض العادات شديدة الخطورة وأهمها تناول هرمون التستسترون بغرض زيادة القدرة الجنسية أو زيادة كتلة العضلات، ودون استشارة الطبيب وهو بالطبع ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض تضخم وسرطان البروستاتا فى مراحل متقدمة جدا من العمر.