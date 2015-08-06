منتخب «الفراعنة» يقفز 3 مراكز في تصنيف الفيفا ويحتل الترتيب 52

احتل المنتخب الوطني المركز الـ52 بالتصنيف بدلاً من المركز الـ 55، فى التصنيف الشهرى، الصادر اليوم الخميس، من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، ليقفز ثلاثة مراكز عن الشهر الماضي.

و احتفظ المنتخب الأرجنتينى بصدارة التصنيف، بعدما نجح فى انتزاعه الشهر الماضى من المنتخب الألمانى بطل كأس العالم 2014 بجنوب أفريقيا، علماً بأن منتخب”الماكينات الألمانية”،تراجع للمركز الثالث،تاركاً الوصافة للمنتخب البلجيكى.

في حين تراجع المنتخب الهولندى سبعة مراكز “دفعة واحدة” ليحتل المركز الثانى عشر فى التصنيف، فيما نجح منتخب تشيلى بطل “كوبا أميركا” فى دخول قائمة “العشرة الأوائل”، بعدما احتل المركز العاشر.

واحتفظ المنتخب الجزائرى بصدارة المنتخبات العربية والأفريقية، بعدما احتفظ بالمركز الـ19، متفوقاً على منتخبات كوت ديفوار وغانا وتونس والسنغال والكاميرون على الترتيب.