«شكري» يستقبل نائب رئيس جمهورية نيكاراجوا

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الخميس، نائب رئيس جمهورية نيكاراجوا موزيس اومر هاليسليفينز، الذى يرأس وفد بلاده في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد، إلى أن نائب رئيس نيكاراجوا؛ وجه التهنئة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، بمناسبة إتمام مشروع قناة السويس الجديدة بنجاح وخلال زمن قياسي، ونقل تحيات وتقدير رئيس جمهورية نيكاراجوا دانيال اورتيجا، إلى الرئيس السيسي، متمنيًا له وشعب مصر دوام النجاح والرخاء والاستقرار.

كما أستعرض نائب رئيس الجمهورية، الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس «اورتيجا» في مجال مكافحة الفقر والتقريب بين الطبقات، مشيرًا إلى اعتزام بلاده إقامة مشروع عملاق لحفر قناة تربط بين المحيطين الهادي والأطلنطي، وتطلع حكومته للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال من خلال التواصل والتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأضاف المتحدث، بأن اللقاء تناول ايضًا مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، ومقترحات تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير سامح شكرى على أن السياسة الخارجية المصرية مهتمة بالانفتاح على جميع دول العالم للاستفادة من تجاربها الناجحة ونقل الرؤية المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأن تجربة دول أمريكا الجنوبية في التنمية تعد فريدة من نوعها وتتطلع مصر إلى الاستفادة منها، وثمن أهمية نقل تجربة مصر الناجحة في مجال حفر وإدارة قناة السويس الجديدة، إلى الجانب النيكاراجوي.

هذا، وقد حرص وزير الخارجية على إحاطة نائب الرئيس النيكاراجوي بالتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، وشرح أهم ملامح برنامج التنمية الاقتصادية وخطط جذب الاستثمار الأجنبي والمشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر حاليًا، مؤكدًا على رغبة مصر في التعاون مع نيكاراجوا في هذا المجال.

كما أحاط الوزير، نائب الرئيس بتقييم مصر للأوضاع الإقليمية، وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، وجهود مصر السياسية لتعزيز الاستقرار ودعم السلام في الشرق الأوسط.