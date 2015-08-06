نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس جمعية الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، للمشاركة في حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وهنأ الخرينج الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المشروع، معربا عن سعادته به وبفرحة المصريين به ، مشيدا بهذا الإنجاز العظيم الذي حققته مصر قيادة وشعبا وأبهرت به العالم وبالتنظيم الجيد لحفل الافتتاح، معربا عن أمله في أن يجلب الخير للشعب المصري.

كما أشاد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي بمتانة العلاقات المصرية الكويتية عبر التاريخ وعلى جميع المستويات ، مؤكدا أنها في تطور مستمر بما يحقق الخير للشعبين الشقيقين.