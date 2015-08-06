أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

« هيئة الاستثمار» : ضم مشروعات صغيرة للاقتصاد الرسمي لسد عجز الميزانية

Google+ Print
« هيئة الاستثمار» : ضم مشروعات صغيرة للاقتصاد الرسمي لسد عجز الميزانية « هيئة الاستثمار» : ضم مشروعات صغيرة للاقتصاد الرسمي لسد عجز الميزانية

علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

قال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تستهدف ضم المزيد من المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي لتنميتها من ناحية وتوفير الموارد الاقتصادية لسد عجز الموازنة من ناحية اخرى.

وأضاف في بيان ، أن الهيئة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال بين مختلف الشرائح العمرية القادرة على الإنتاج وفى مقدمتها الشباب.

وذكر أنه تم تأسيس 165 ألف شركة خلال العام المالي المنقضى تندرج 70 % منها ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لها دورٍ مهم فى التشغيل وتغطية احتياجات السوق المصرية.

ووقع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي بروتوكول تعاون بمقر هيئة الاستثمار بالقاهر تحت عنوان “المبادرة القومية لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية”.

يأتى البروتوكول للتعاون فى إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مفهوم ريادة الأعمال فى وما يتطلبه ذلك من تعاون مع كافة الأجهزة والكيانات المعنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط