« هيئة الاستثمار» : ضم مشروعات صغيرة للاقتصاد الرسمي لسد عجز الميزانية

قال علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تستهدف ضم المزيد من المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي لتنميتها من ناحية وتوفير الموارد الاقتصادية لسد عجز الموازنة من ناحية اخرى.

وأضاف في بيان ، أن الهيئة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال بين مختلف الشرائح العمرية القادرة على الإنتاج وفى مقدمتها الشباب.

وذكر أنه تم تأسيس 165 ألف شركة خلال العام المالي المنقضى تندرج 70 % منها ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لها دورٍ مهم فى التشغيل وتغطية احتياجات السوق المصرية.

ووقع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي بروتوكول تعاون بمقر هيئة الاستثمار بالقاهر تحت عنوان “المبادرة القومية لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية”.

يأتى البروتوكول للتعاون فى إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مفهوم ريادة الأعمال فى مصر وما يتطلبه ذلك من تعاون مع كافة الأجهزة والكيانات المعنية.