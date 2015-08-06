بالصور..عروض للبالون الطائر بالأقصر احتفالا بافتتاح قناة السويس

انطلقت فعاليات احتفالات محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بقناة السويس الجديدة، بعروض للبالون الطائر وتحليقها فى سماء المحافظة، وسط فرحة وسعادة المئات من المواطنين من أبناء المحافظة، وقام أصحاب شركات البالون الطائر بتنظيم الرحلات صباح اليوم، لجميع المواطنين احتفالاً بالقناة.

وحمل عدد كبير من البالون الطائر التى غطت سماء الأقصر، صباح اليوم، لافتات تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك صور لقناة السويس باللغتين العربية والإنجليزية، لتعريف السائحين بقوة ومجهودات المصريين فى حفر قناة السويس الجديدة.

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