الصحة: 12سيارة قافلة علاجية لتأمين منصات كبار الزوار فى احتفالات القناة

أكد الدكتور خالد وشاحى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنه تم تخصيص 12 سيارة قوافل علاجية وعمليات جراحية وأطقم طبية كاملة من الانتشار السريع لتأمين منصات كبار الزوار والضيوف خلال احتفالات قناة السويس بمناطق شرق وغرب القناة.

وقال الدكتور خالد وشاحى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم الدفع بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات الإسماعيلية العام والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

وأضاف الدكتور خالد وشاحى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنه تم توفير أكياس الدم ومشتقاته بكل فصائلها، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية مدربة وتضم تخصصات مختلفة وبها أخصائيون واستشاريون من أمانة المراكز الطبية المتخصصة والجامعات.

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