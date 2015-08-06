صحيفة «الأنباء»: مصر تدخل عصرًا جديدًا.. وأمير الكويت يشاركها فرحة افتتاح القناة

اهتمت صحيفة “الأنباء” الكويتية فى عددها الصادر، صباح اليوم الخميس، بافتتاح قناة السويس الجديدة اليوم ومشاركة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فى الاحتفال بالافتتاح، وقالت في صدر صفحتها الاولى تحت عنوان “الأمير يشارك مصر فرحتها” إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق يغادر ظهر اليوم بلاده متوجها الى مصر، وذلك لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقالت الصحيفة إن مصر تدخل اليوم عصراً جديداً بافتتاح القناة الحلم الذي تحقق بسواعد أبنائها في مدة قياسية لتكون هدية من أم الدنيا إلى كل الدنيا .

وأضافت قد أكملت مصر المحروسة استعداداتها للحدث الضخم؛ حيث يدشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية من ظهر اليوم رسمياً بحضور لفيف من ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية.

وعددت الصحيفة اهم الشخصيات العربية والعالمية التى ستشارك فى الاحتفال الكبير والذين يصل عددهم الى نحو 30 زعيماً عربياً وعالمياً.

واستعرضت الصحيفة تفاصيل وكواليس الافتتاح وبرنامج الاحتفال والاستعدادات المصرية الكبيرة التى بذلت ومستمرة من أجل اخراج الحفل فى صورة تجسد فرحة مصر بهذا المشروع العملاق وهذا الانجاز الذى ابهر العالم.

وفى ذات السياق اهتمت العديد من الصحف الكويتية بالشأن المصري وتناقلت اخبار افتتاح قناة السويس، بالاضافة الى نشر حوارات مع عدد من المسئولين المصريين؛ حيث نشرت صحيفة النهار حوار مطول مع السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان حول العلاقات المصرية الكويتية على مدار السنوات الاربعة الماضية وهى الفترة التى عمل خلالها سفير لمصر بالكويت.

كما نشرت صحيفة السياسة حوار مع السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية حول جهود كل من مصر والكويت فى محاربة الارهاب والتحديات التى تواجه المنطقة والتنسيق والتطابق فى وجهات النظر الذى يجمع مصر والكويت حول مختلف القضايا الراهنة.

أ ش أ