مقتل سائق وإصابة شقيقه في اشتباكات بالأسلحة النارية بالمنيا

قتل سائق وأصيب شقيقه أثر وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين مزارعي قرية الصليبة التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مديرالبحث الجنائي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز سمالوط.

وعلى الفور انتقل العقيد هشام بشر مفتش المباحث ومعاونه النقيب عبد العزيز فرحات لمكان الاشتباك بعزبة الصليبة التابعة لقرية شوشه، حيث تبين مقتل نور عيد عبد الحميد إثر إصابته بطلق ناري بقدميه كما أصيب شقيقه حمدي 45 سنة مزارع بطلق ناري، وتبين أن المتهم بارتكاب الواقعة هو سيد ع 32 سنة فلاح.