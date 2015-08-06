مصرع 3 فلسطينيين إثر انفجار صاروخ من مخلفات الحرب فى منزل بجنوب غزة

لقى ثلاثة فلسطينيين مصرعهم وأصيب نحو 15 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار وقع بمنزل فى مخيم الشابورة وسط رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع أثناء إزالة صاروخ من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى من داخل ركام منزل بالمخيم تعرض للقصف خلال العدوان الإسرائيلى الأخير فى الصيف الماضى.

وأشاروا إلى أن الانفجار هز أرجاء المخيم، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدنى إلى المكان لإنقاذ المصابين.. وقال مصدر طبى فى مستشفى "أبو يوسف النجار" برفح "إن ثلاثة شهداء وعددا كبيرا من الجرحى وصلوا من مكان الانفجار".

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