الإعدام شنقا لفلسطينى أدين بالتخابر مع إسرائيل

أصدرت محكمة عسكرية فى قطاع غزة اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا على فلسطينى أدين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلى.

وذكر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية فى غزة أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكرى أصدرت اليوم حكما على المدان (أ.ش) البالغ من العمر 30 عاما بالإعدام شنقا بتهمة التخابر مع جهات معادية.

وأوضحت المحكمة العسكرية أن المتهم تخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979 وأنه قدم معلومات عن رجال المقاومة لمخابرات الاحتلال مما أدى إلى استشهاد بعض منهم.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، التى لا تزال تشرف عليها حركة حماس، حملات متواصلة ضد المتورطين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتعتمد المحاكم العسكرية فى قطاع غزة فى الأحكام التى تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثورى الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.

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