قمة إسلامية استثنائية حول فلسطين والقدس فى المغرب

أعلنت منظمة التعاون الإسلامى الاستعداد لعقد قمة استثنائية تخصص لبحث التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية والقدس والأقصى فى المغرب ، بناء على طلب من الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقالت المنظمة ، التى تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، فى بيان لها اليوم الخميس إن "عقد القمة يأتى استجابة لدعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس لعقد قمة استثنائية تخصص لفلسطين والقدس وكذلك فى إطار ما توليه المنظمة من أهمية خاصة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى".

وأضافت أن عقد القمة يأتى أيضا فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها المنظمة لحشد الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة على المستويين الإسلامى والدولى بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.

وفيما يتعلق بموعد القمة أوضحت المنظمة فى بيانها" أنه يجرى التشاور مع الجهات المسؤولة فى المغرب لتحديد موعد ومكان عقد القمة".

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