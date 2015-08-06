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السعودية توزع 100 ألف سلة غذائية باليمن

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السعودية توزع 100 ألف سلة غذائية باليمن السعودية توزع 100 ألف سلة غذائية باليمن
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ستشهد اليوم الخميس، توزيع دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية، التى دفع بها المركز فى إطار جسره الإغاثى لمساعدة الأشقاء اليمنيين بحضور المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسئولى محافظة حضرموت الشرعيين.

وأوضح المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه الفعاليات تنطلق وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 100 ألف سلة غذائية على المحتاجين من الفقراء والنازحين والمتضررين من تداعيات الحرب.

وحول آليات التوزيع فى الداخل اليمنى فى ظل هذه التعقيدات الأمنية، أوضح الصباغ أن هذه الجهود التى يقوم بها مركز الملك سلمان، تنطلق عبر تعاون وشراكات مثمرة مع عدد من الجهات الموثوقة، إحداها الهيئة العالمية للتنمية البشرية، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، التى تعـد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالداخل اليمنى.

وأكد أن شراكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الهيئة العالمية للتنمية البشرية، ليست الأولى، حيث تأتى ضمن سلسلة أعمال وشراكات مع منظمات أخرى بدأت مع نشأة الأزمة اليمنية، وهى شراكة أثمرت فى إيصال أغلب المساعدات لمستحقيها.

وحول ما حققته جهود مركز الملك سلمان حتى هذه اللحظة، أشار الصباغ إلى أن جميع المؤشرات والتقارير تؤكد أن خطط المركز بشأن إغاثة أشقائنا فى اليمن تسير بوتيرة جيدة، حيث أفلحت هذه الخطط بدرجة جيدة فى تحسين الأوضاع المعيشية لقطاع كبير جدا من النازحين والمتضررين فى مختلف أنحاء البلاد.
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مصر 365

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