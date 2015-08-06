ضبط 24 قرش حشيش بحوزة سائق وعاطل بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من القبض على سائق وعاطل، وبحوزتهما كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخصوص، بتردد كل من، "أحمد. ح"، 33 سنة، سائق، و"محمد. ع"، 29 سنة، عاطل، على دائرة القسم للاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين فى ذلك سيارة تاكسى قيادة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم (ق ل هـ 564)، وتم ضبط 24 فرشا من جوهر الحشيش، ومبلغ من المال، واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة التحقيق.

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