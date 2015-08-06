سقوط عصابة لسرقة السيارات فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عصابة يتزعمها مسجل شقى خطر وشهرته "العسكرى"، تخصصت فى سرقة السيارات من أسفل المنازل بالعبور بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الهواية،>تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق برئاسة أحمد عيسى رئيس النيابة.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم حمادة عبدالعزيز رئيس مباحث العبور، بقيام ماهر ح ع وشهرته "ماهر العسكرى"، السابق اتهامه فى عدد 24 قضية سرقة وسائل نقل وخيانة أمانة ونصب و أموال عامة وبشير ع م وشهرته " عبده الجران ووسام م ج عاطل وأحمد ا ا ب عاطل بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب المفتاح المصطنع أو كسر الهواية والتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامى.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال استقلال الأول السيارة رقم 519 ن ع ل ماركة بيجو 504 .. المبلغ بسرقتها والثالث مستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكاب واقعة سرقة السيارة المضبوطة حوزة الأول وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة، وأضافوا باعترافاتهم أنهم يقومون بالتفاوض مع مالكى السيارات لإعادتها مقابل مبالغ مالية وكذا بيع متحصلاتهم من السرقة لدى عملائهما كل من وائل ع ع عاطل السابق اتهامة فى عدد 5 قضايا وإبراهيم ع ع اللذان يقومان بتفكيك تلك السيارات وبيعها للورش التى تقوم بصهر الصاج .

وباستهدافهما تبين هروبهما وضبط بورشة الأول 5 أبواب سيارة و2 عفشة سيارة و4 "فارغة فتيس" و 2 اكصدام سيارة و 3 علب دريكسيون و 3 "فتيس" و 2 كرسى سيارة و3 تانكات بنزين سيارة.