جوارديولا يثني دوجلاس كوستا بعد أدائه المتميز أمام ريال مدريد

(إفي): أقر رافائيل بينيتث ، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بأنه "حزين بسبب الهزيمة" التي مني بها فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في نهائي بطولة كأس أودي الودية، مشيرا إلى أن النادي البافاري "أكثر جاهزية" مقارنة بالميرينجي في هذه المرحلة من الاستعدادات التي يجريها الفريقان قبل الموسم الجديد.

وقال بينيتث في مؤتمر صحفي عقب المباراة:"أرحل بشعور طيب فيما يتعلق بالخبرة خاصة التي اكتسبها الشباب والعمل الذي قام به الفريق، ولكنني حزين بسبب النتيجة. لقد كانت أمام فريق جيد هو أكثر جاهزية منا في الوقت الراهن".

وأوضح بينيتث بعد أن مني بأول هزيمة له مع الريال أن الفريق افتقد إلى "الاستحواذ على الكرة" خاصة في الخطوط الأمامية و"تشكيل خطورة" على مرمى المنافس، الا أنه أبرز العمل الدفاعي "الجيد" الذي قام به الفريق.

وأشار"نتيجة لعدم امتلاك الكرة، شيئا فشيء تراجع الفريق إلى الخلف. لم نستغل هجمة مرتدة سنحت لنا، ولكنها لم تكن كافية للفوز، ولم يكن الصمود أمام إيقاع البايرن".

وأضاف"لعبنا مباراتين في يومين، وكنا نعرف أن الأمور ستكون معقدة، كنا نتخوف من تعرض بيبي للاصابة، لذا قررنا استبداله".

وأوضح"لم نشأ المخاطرة بالدفع ببيل وفاران ودانيلو لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا في اليوم الأول"، مشيرا إلى ضرورة العمل على استعادة المستوى الذي ظهر به الفريق في أستراليا.