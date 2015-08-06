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مدرب روما: برشلونة أثبت أنه الأفضل في العالم

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مدرب روما: برشلونة أثبت أنه الأفضل في العالم مدرب روما: برشلونة أثبت أنه الأفضل في العالم

(إفي): أكد رودي جارسيا، المدير الفني لفريق روما الإيطالي أن برشلونة "الفريق الأفضل في العالم"، وهو ما أثبته الموسم الماضي وكذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس جوان جامبر الودي، وانتهت لصالح البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

وأبرز جارسيا، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، الأداء الجماعي للفريق الكتالوني، والتفاهم الكبير بين ثلاثي هجوم البرسا، ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، مشيرا إلى صعوبة السيطرة عليهم.

وأشار كذلك إلى أن البرسا "دافع بصورة جيدة"، وتمتع بـ"القدرة على الضغط الجماعي الذي يسمح لهم دائما استعادة الكرة بسرعة شديدة، ولا يتيح المجال أمام المنافس لتشكيل خطورة".

وأقر بأن النتيجة كان من الممكن أن تصبح أسوأ بكثير بالنسبة لفريقه، مشيرا إلى أنهم يدركون صعوبة تحقيق نتيجة متقاربة على ملعب كامب نو.

وأوضح أن فريقه "كان بمقدوره الظهور بصورة أفضل"، ولكنهم مدركين مدى صعوبة "المنافسة على ملعب كامب نو أمام اللاعبين الأفضل في العالم".

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