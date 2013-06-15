السروجي : امتحان الفيزياء لم يسرب وما حدث محاولات غش اليكترونية

نفى محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، ما قيل حول واقعة تسريب ورقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء بعد ساعة من بدء الامتحان .

وأكد السروجي في تصريح لوكالة”ONA” السروجى على أن الوزارة تحاول التصدى لتداول الإجابات على مواقع التواصل الاجتماعية قبل وصولها للطلاب وتبذل قصارى جهدها للتصدى إلى مثل هذه الظاهرة.

وأضاف أنه تم ضبط 18 حالة غش الأسبوع الماضي وتم الإعلان عنها وما حدث اليوم في امتحان الفيزياء سوف يتم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي .

وأشار السروجي أن ما نشرته أحد المواقع الصحفية غير صحيح وهو كذب والإمتحانات لم ولن تتسرب لأن الإجراءات الأمنية كافية لكي تصل الأسئلة بأمان للطلبة .

كانت بعض المواقع تحدثت عن تسريب أوراق أسئلة امتحان الفيزياء بعد دقائق من فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة .