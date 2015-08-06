محلب يشهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون مع الكونغو قبل توجهه لحفل قناة السويس

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، قبل توجهه لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مصر والكونغو، حيث شهد بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء المصرية ونظيرتها الكونغولية بشأن إنشاء محطتى طاقة شمسية بواسطة الخلايا الفوتوفولتية مربوطة بالشبكة فى أحد أحياء العاصمة الكونغولية كنشاسا بإجمالى 4 ميجاوات، وممولة بالكامل من الحكومة المصرية كمنحة تقدر بحوالى ستة ملايين دولار، وذلك فى إطار مبادرة تنمية دول حوض النيل، التى تشرف على تنفيذها وزارة الخارجية، وسيقوم بتنفيذ المحطتين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما شهد محلب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة فى البلدين يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات فى إدارة التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية والتدريب، وكذا تبادل الخبرات فى مجال التغيرات المناخية والتقييم البيئى.

وشهد رئيس الوزراء أيضًا توقيع مذكرة اتفاق بين وزارتى الصحة بالبلدين، لإنشاء وتجهيز وتشغيل مركز طبى مصرى فى العاصمة كنشاسا لتوفير جميع الخدمات الصحية إلى السكان، وكذا توفير الفرق الطبية المصرية اللازمة فى بعض التخصصات، بالإضافة إلى المعدات والأدوية الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيل المركز الطبى. كما سيقوم الأطباء المصريون بإلقاء محاضرات وعقد ندوات توعية فى المؤسسات العلمية والطبية، وتدريب الأفراد الطبيين الكونغوليين بالحد الذى تسمح به قدرة المركز الطبى.

يذكر أن هذا المركز الطبى هو مشروع إنسانى وتنموى، وجزء من المساعدة الفنية المصرية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أن هذا الاتفاق يشكل نقطة البداية والانطلاق إلى تعاون صحى أوسع بين البلدين وخاصة فيما يتعلق باستمرار التدريب وتبادل الخبرات والبحوث.

وعلى هامش توقيع البروتوكولات الثلاثة اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الصحة والبيئة والكهرباء الكونغوليين، رحب خلاله بزيارتهم لمصر، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيدًا بعلاقات التعاون بين البلدين.

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