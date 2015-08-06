وزير الداخلية يتابع الحالة الأمنية من خلال غرفة عمليات رئيسية بالإسماعيلية

تتابع وزارة الداخلية عمليات تأمين مدينة الإسماعيلية وانتشار الخدمات الأمنية ووصول الوفود وتأمين المواكب من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة، حيث لم تتلق الغرفة أى بلاغات بوجود ما يخل الأمن العام، وتشير الساعات الأولى إلى هدوء الحالة الأمنية والانتشار الجيد للقوات.

وتتكون غرفة العمليات الرئيسية للداخلية من قيادات أمنية وضباط تم اختيارهم من عدة قطاعات بالوزارة، ويشرف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بنفسه على الغرفة، ويتردد عليها ما بين وقت لآخر لاستطلاع الأمر.

وتضم غرفة العمليات عدة شاشات كبيرة مرتبطة بكاميرات مراقبة تغطى مناطق القناة كاملة، وعلى اتصال بشكل مباشر مع كافة القوات المنتشرة بالإسماعيلية وخارجها.

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