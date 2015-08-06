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نائب محافظ الجيزة: عقار إمبابة المنهار قديم وإزالة آخر بجواره أثر عليه

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نائب محافظ الجيزة: عقار إمبابة المنهار قديم وإزالة آخر بجواره أثر عليه نائب محافظ الجيزة: عقار إمبابة المنهار قديم وإزالة آخر بجواره أثر عليه
قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، إن العقار المنهار فجر اليوم بمنطقة زكى مطر بإمبابة منزل قديم ومتهالك.

وأضاف نائب المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن عقارا بجواره صادر له قرار إزالة عند هدمه أثر عليه، وأدى إلى حدوث شروخ به، وقام الحى بالتعاون مع الإدارة الهندسية بسرعة إخلاء السكان قبل انهياره بنصف ساعة، مضيفا أنه تم إخلاء 8 عقارات بجواره لحين اتخاذ قرار بشأنهم.

ومن جانبه أوضح منير أنور رئيس حى شمال الجيزة، أن لجنة هندسية من كلية هندسة جامعة القاهرة تقوم الآن بفحص المنزل المنهار لكتابة تقرير عن أسباب الانهيار ثم سيتم رفعه للمحافظة لاتخاذ اللازم تجاه السكان.

يذكر أن عقارا قد انهار فجر اليوم بمنطقة زكى مطر بإمبابة بعد إخلائه من السكان.


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