للأمهات.. شكوى طفلك من هذه الأعراض قد تعنى إصابته بارتفاع ضغط الدم

يشتكى بعض الأطفال من الشعور ببعض الأعراض والمشاكل الصحية، وعند الذهاب للطبيب يكتشف أن سبب هذه المتاعب هو ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الأطفال.

وحول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الطفل يصاب بارتفاع ضغط الدم عندما يصل مستوى الضغط الانبساطى إلى 90، وذلك غير مناسب لعمر طفل لم يتجاوز عمره أكثر من 12 عاما.

وتستكمل د. نهى، قائلة "هناك بعض الأعراض والعلامات التى قد تكون مؤشراً على ارتفاع مستوى ضغط الدم عند الطفل وأهمها":

>1) شعورالطفل بصداع شديد.

>2) تعرض الطفل للدوخة والإحساس بالزغللة.

>3) شكوى الطفل من عدم قدرته على الاتزان والرغبة فى القىء.

وتتابع د. نهى، قائلة "يساهم تناول الطفل لبعض الأطعمة الغنية بالأملاح والمقرمشات إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم عند الأطفال".

ولذلك تنصح د. نهى، قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة ذهاب طفلها للطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينيكى، لتحديد سبب حدوثها وعلاجه بالشكل الأمثل".