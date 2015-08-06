عزيزتى حواء.. كيف تتفادى الإصابة بالصداع عقب وصولك للعمر الذهبى؟

تعانى كثير من السيدات خاصة مع تقدم العمر من زيادة حدوث الصداع بصفة متكررة نتيجة أسباب وعوامل متعددة، منها اقتراب المرأة من مرحلة انقطاع الطمث أو ما يعرف باسم العمر الذهبى للمرأة.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن أغلب النساء قبل انقطاع الدورة الشهرية بفترة تشعر بالصداع بصورة متكررة، نتيجة حدوث ضعف بالتبويض وبالتالى تنخفض مستويات هرمونات الأنوثة، مما يتسبب فى حدوث الصداع.

ويستكمل د. عمرو، قائلا "يجب على السيدات بعد وصولها إلى تلك المرحلة ضرورة مراعاة بعض النصائح والإرشادات لتفادى حدوث الصداع وأهمها":

1) الابتعاد عن الأشياء التى تثير أعصابها وتعرضها للشعور بالتوتر والقلق.

>2) الاهتمام بتنظيم مواعيد نومها ومراعاة حصولها على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

>3) يجب أن تحرص على تناول غذاء صحى متوازن وتناول 5 أو 6 وجبات على مدار اليوم وبكميات قليلة.

ويضيف د. عمرو قائلا "فى حالة حدوث الصداع للسيدات عند عمر اليأس من الممكن أن تتناول بعض الأقراص التى تحتوى على هرمونات لتعويض انخفاض مستوى هرمونات الأنوثة".