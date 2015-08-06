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الزمالك يقدر خوف «الشناوي» ويعفيه من بعثة ليوبار

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الزمالك يقدر خوف «الشناوي» ويعفيه من بعثة ليوبار الزمالك يقدر خوف «الشناوي» ويعفيه من بعثة ليوبار

أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن الجهاز الفنى للفريق وافق على طلب أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق بإعفائه من السفر مع الزمالك إلى الكونغو لمواجهة ليوبارد الكونغولى فى الجولة الرابعة لمباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

 وطلب اللاعب من الجهاز الفنى عدم السفر إلى الكونغو بعدما تسبب فى إصابة رودى نداى، لاعب الفريق الكونغولى فى لقاء الذهاب بكسر فى الرقبة وشلل رباعى.

وأكد يوسف، أن أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، بالفريق أكد أن جاهزية محمود جنش حارس مرمى الفريق وعودته للتدريبات الجماعية مع زميله محمد أبو جيل جعل الجهاز الفنى يوافق على طلب الشناوى.

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