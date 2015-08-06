الزمالك يقدر خوف «الشناوي» ويعفيه من بعثة ليوبار

أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن الجهاز الفنى للفريق وافق على طلب أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق بإعفائه من السفر مع الزمالك إلى الكونغو لمواجهة ليوبارد الكونغولى فى الجولة الرابعة لمباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.