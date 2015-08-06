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مرتضى منصور: إبراهيم عبد الخالق قيمته مليار دولار

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مرتضى منصور: إبراهيم عبد الخالق قيمته مليار دولار مرتضى منصور: إبراهيم عبد الخالق قيمته مليار دولار

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن قيمة إبراهيم عبد الخالق الوافد الجديد على صفوف الفريق الأبيض هي مليار دولار.

وكان عبد الخالق قد انضم للزمالك قادما من سموحة بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل 5 مليون جنيه.

وأوضح رئيس سموحة فرج عامر أن الزمالك لو انتظر حتى شهر يناير المقبل كان نجح في ضم اللاعب مجانا، بدلا من دفع 5 مليون جنيه.

ورد رئيس الزمالك على ذلك الأمر لبرنامج "اللعبة الحلوة" قائلا:"إبراهيم عبد الخالق قيمته هي مليار".

وأضاف"هذا اللاعب بكى من أجل الانضمام للزمالك، ولهذا فقيمته لا تقدر بالنسبة لنا".

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