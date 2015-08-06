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بالصور… ضباط أكاديمية الشرطة يشاركون المصريين احتفالات قناة السويس بتوزيع الأعلام والعصائر

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بالصور… ضباط أكاديمية الشرطة يشاركون المصريين احتفالات قناة السويس بتوزيع الأعلام والعصائر بالصور… ضباط أكاديمية الشرطة يشاركون المصريين احتفالات قناة السويس بتوزيع الأعلام والعصائر

شارك ضباط أكاديمية الشرطة؛ فرحة المواطنين إحتفالاتهم بمناسبة إفتتاح قناة السويس الجديدة.

حيث قام عدد من ضباط الأكاديمية بإهداء علم وعلم القناة وتقديم المشروبات والعصائر للمواطنين العابرين للشوارع المحيطة بأكاديمية الشرطة.

كما تقرر حضور عدد من طلبة كلية الشرطة في فعاليات الإحتفال بمدينة الإسماعيلية وذلك ضمن وفد وزارة الداخلية المشارك في تلك الفعاليات.

وإستقبال الطلاب المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة وإهدائهم بعض المطبوعات التي تعبر عن مشاركة رجال الشرطة للشعب المصري فرحته بمناسبة إفتتاح القناة.

كما نظمت الأكاديمية ندوة تثقيفية للضباط العاملين والمتدربين بالأكاديمية عن أهمية قناة السويس لمصر والعالم ودور أجهزة الشرطة في تأمينها، وكذا تنظيم رحلات دورية تثقيفية لزيارة قناة السويس الجديدة، يشارك بها الضباط والطلاب وجميع العاملين بالأكاديمية طوال العام الدراسي.

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