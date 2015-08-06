"جبهة النصرة" توافق على تسليم مواقع حدودية مع تركيا لـ"ثوار" سوريا

أعلنت "جبهة النصرة"- فرع تنظيم القاعدة فى سوريا- موافقتها على تسليم النقاط التى تسيطر عليها على الحدود السورية- التركية لكتائب الثوار، وذلك بعد اجتماع ضم الفصائل العسكرية الكبرى فى حلب.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية صباح اليوم الخميس أن "جبهة النصرة" سلمت قرية حور كلس للواء السلطان مراد التابع للثوار عقب الاتفاق، كما تعهدت بإخلاء جميع مواقعها على جبهات تنظيم "داعش"، وتسليم جميع مقراتها فى مدينة أعزاز الواقعة بريف حلب الشمالى للجبهة الشامية.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت، فى وقت سابق، رفضها أى تواجد للنصرة على الحدود السورية التركية، وذلك ضمن المشروع الذى أعلنت عنه مسبقا والمتعلق بتشكيل منطقة آمنة فى الشمال السورى تمتد من عفرين إلى أعزاز إلى جرابلس، على مسافة 140 كيلومترا طول، وبعمق 50 كيلومترا.

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