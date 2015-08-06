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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية وتقدم للجيش بكافة محاور القتال ببنغازى

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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية وتقدم للجيش بكافة محاور القتال ببنغازى مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية وتقدم للجيش بكافة محاور القتال ببنغازى
لقى جندي بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة) مصرعه جراء الاشتباكات بمحور بوعطني مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى

وقال العقيد ميلود الزوي المتحدث الرسمي للقوات الخاصة الليبية، في تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جنديا بالقوات الخاصة (الصاعقة) من الكتيبة الأولى صاعقة يدعى محمد العماري قتل جراء استهدافه من قناص بمحور بوعطني أثناء الاشتباكات، لافتا إلى أن جثمان الجندي نقل لمستشفى الجلاء بالمدينة.

وأضاف الزوي أن قوات الجيش بمساعدة قوات الصاعقة تتقدم في كافة محاور القتال بالمدينة بتكتيك مخطط من قبل رئاسة الأركان، وأشار إلى أن قوات الجيش كبدت أنصار الشريعة خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى متل وإصابة المئات.
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