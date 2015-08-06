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قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

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قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينيا فى الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه "يشتبه فى 14 منهم بالمشاركة فى ممارسات الإرهاب والشعبى والإخلال بالنظام العام، فيما ينتمى الأخير إلى حماس". وأحيل المعتقلون إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
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