صور احتفالية قناة السويس على واجهة سفارة مصر باليونان

قام عدد من أبناء الجالية المصرية باليونان، بتعليق لافتات افتتاح قناة السويس الجديدة على واجهة السفارة المصرية باليونان، والمواجهة للبرلمان اليونانى بميدان سينداجما بأتينا.

ويعد الميدان من أكبر المراكز السياحية بالدولة، حيث يوجد حرس البرلمان القديم والذى يتوافد عليه آلاف السياح من كل دول العالم لمشاهدة طقوسهم والتقاط الصور الفوتوغرافية معهم .

كما تقوم السفارة غدا بعمل فعاليات للمصريين المتواجدين باليونان تبدأ بمتابعة الاحتفالية داخل المركز الثقافى اليونانى المصرى، والاستمتاع بالأغانى التى ستنشدها فرقة سمسمية المصرية .

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