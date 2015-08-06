السبت المقبل…فرقة «المصريين» تغنى بالأوبرا

تحيى فرقة المصريين بقيادة الموسيقار هانى شنودة الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى ،وذلك فى الثامنة مساء السبت 8 اغسطس.

> وتقدم الفرقة أشهر أغانيها ،ومنها الشوارع حواديت ، غنوا للحياه ، ماشيه السنيورة ، بنات كتير ، ماتحسبوش يا بنات ، اوقات اشوف ملامحك، الى جانب بعض مؤلفات قائد الفرقة هانى شنودة التى قدمها لكبار المطربين،و منها بحلم معاك وانا باعشق البحر لـ نجاة .

> فرقة المصريين اسسها الموسيقار هاني شنودة عام 1977 ،وضمت منى عزيز ، ايمان يونس ، تحسين يلمظ ، ممدوح قاسم ،عمر فتحي ، وكتب لهم كبار الشعراء منهم صلاح جاهين ، عمر بطيشة وعبد الرحيم منصور،كما اصدرت 6 البومات هى ،بحبك لا ، حرية ، بنات كتير ، ابدأ من جديد ، ماشية السنيورة وحظ العدالة .

> يذكر أن “شنودة ” قام منذ خمس سنوات بإعادة تكوين الفرقة بعد توقفها عام 1988،وقدم مجموعة من المواهب الواعدة ،إلى جانب عدداً من المغنيين الذين ضمتهم الفرقة فى بداياتها .