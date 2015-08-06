مواطنون يحتفلون بقناة السويس الجديدة فى ميدان التحرير

نظم عدد من المواطنين صباح اليوم الخميس، احتفالية بميدان التحرير احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة المقررة اليوم بمشاركة لفيف من قادة ورؤساء دول العالم.

ورفع المشاركون فى الاحتفالية الأعلام المصرية وشعار قناة السويس وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما رقص المتظاهرون على الأغانى الوطنية، منها تسلم الأيادى وبشرة خير، مرددين هتافات تحيا مصر يحيا السيسى، كما انتشر عدد من بائعى الأعلام.

وفى سياق متصل نظم عدد من قائدى السيارات مسيرة بالأعلام فى الميدان، وقاموا بإطلاق الكلاكسات تعبيرا عن فرحتهم الشديدة.

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