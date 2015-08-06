بالصور.. أجواء احتفالية بقاعة مسجد المشير طنطاوى بمناسبة افتتاح القناة

شهدت قاعات مناسبات مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أجواء احتفالية وفرحة عارمة، حيث يستقبل "المدعوين" وسائل الإعلام، تمهيدًا لتحركهم لقناة السويس الجديدة لحضور الافتتاح اليوم.

وتوسط أكبر قاعات المسجد مجسم كبير لسفينة المحروسة التى سوف يستقلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح القناة اليوم.

وكان من أبرز الحضور الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ويونس مخيون رئيس حزب النور، والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، والعقيد ساطع النعمانى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والناشطة الحقوقية داليا زيادة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

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