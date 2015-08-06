استفار أمنى بالسويس وكمائن لمنع وصول السيارات للمناطق الحيوية

شهدت محافظة السويس صباح اليوم الخميس حالة من الاستنفار الأمنى بكافة المناطق والأحياء فضلا عن إقامة كمائن مرورية وحواجز أمنية أمام المنشآت الحيوية وكافة نوادى هيئة قناة السويس المطلقة على القناة ومنع دخول السيارات كإجراء احترازى قبل افتتاح القناة الجديدة.

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن السويس، بأن وزارة الداخلية دفعت أمس الأربعاء بـ300 ضابط والعديد من تشكيلات الأمن المركزى لتأمين شرق القناة ونفق الشهيد أحمد حمدى والذى يربط السويس وشبه جزيرة سيناء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن هناك تعزيزات أمنية غير مسبوقة قامت بها المديرية بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس من ناحية شرق القناة بالإضافة تشديد الإجراءات الأمنية على السيارات العابرة من نفق الشهيد أحمد حمدى من الاتجاهين.

وتابع المصدر أن هناك كمائن ثابتة ومتحركة فى الطرق الصحراوية، بالإضافة إلى أقوال أمنية متكونة من قوات التدخل السريع ومكافحة الشغب والمباحث الجنائية فى الميادين والشوارع الرئيسية لضبط أى مخالفين.

وقال المصدر الأمنى إن المديرية وضعت خطة لتأمين الاحتفالات من خلال تواجد دوريات أمنية ثابتة بميدان الأربعين والخضر والكورنيش السويس والتى ستشهد احتفالات بقناة السويس الجديدة اليوم الخميس.

وأشار المصدر، إلى أن المديرية ستؤمن القرى السياحية والشواطئ العامة المتواجدة بالقرى العين السخنة من خلال دوريات أمنية ثابتة ومتحركة بالتعاون مع القبائل البدوية المتواجدة هناك.

- رئيس الجابون يصل القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس

- وزير الزراعة الأوكرانى: قناة السويس الجديدة نموذج لموهبة المصريين الهندسية

- هانى رمزى: قناة السويس فاتحة خير على مصر والغلابة

- ميادين الإسكندرية تستعد للاحتفال بافتتاح قناة السويس

- تحرك يخت المحروسة استعدادا للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

- السفارة المصرية فى روما تنظم معرضاً للوثائق حول قناة السويس الجديدة

- المكتب الثقافى المصرى بالسعودية ينظم احتفالية بمناسبة قناة السويس الجديدة

- "قناة السويس إرادة شعب".. معرض توثيقى بالمكتب الثقافى المصرى فى الكويت

- احتفالات بمراكز شباب الإسكندرية اليوم بمناسبة افتتاح قناة السويس