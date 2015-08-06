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الاحتفالات تعم مدن وقرى الشرقية بمناسبة افتتاح قناة السويس

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عمت الأفراح والاحتفالات جميع مدن وقرى محافظة الشرقية وتزينت مجالس المدن والوحدات المحلية بأعلام وعلق الأهالى عليها الزينات باعتبارها رمزا للدولة.

وتجمع الأهالى بالميادين بمدينة الزقازيق واستمعوا للأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت التى أعدها الأهالى احتفالا بهذه المناسبة.

وفى مدينة كفر صقر أقام مجلس المدينة احتفالية أمام ديوان عام المجلس حضرها المحاسب محمد موسى رئيس مركز ومدينة كفر صقر والمحاسب نبيل فاروق سكرتير عام المركز والمهندس عبد الرحمن إسماعيل نائب رئيس المركز والمحاسب اشرف فاروق نائب رئيس المركز والمهندس عبد اللطيف جبر مدير إدارة الأزمات والكوارث وصفية المساح مديرة الإدارة التعليمية بالمركز ورمضان عبد الله رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب القرى على مستوى الجمهورية، ورئيس المركز وأسر شهداء الجيش والشرطة الذين راحوا فداءً للوطن.

من جانبه أكد المحاسب محمد موسى رئيس مركز ومدينة كفر صقر أن اليوم هو أسعد أيام المصريين بعد أن أكد القائد عبد الفتاح السيسى للجميع أن مصر قادرة على إثبات إرادتها والحفاظ على هويتها.

وأضاف فى تصريح خاص لليوم السابع مساء أمس الأربعاء أن افتتاح القناة اليوم الخميس يؤكد صمود المصريين وتضامنهم مع قيادتهم السياسية وقوة إرادتهم على فعل المستحيل، لافتا أنه كرم أسر الشهداء بالمركز وفاء لما قدموه من تضحيات من أجل مصرنا الحبيبة.

وأضاف أسامة النادى عضو المجلس التنفيذى لشباب كفر صقر أن شباب المركز أهدوا درع التميز لرئيس المدينة لجهوده وتفانيه وإخلاصه فى العمل وأنه يسّر كل المعوقات ويساهم فى دعم أفكار الشباب.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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