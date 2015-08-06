اليوم..عروض للقطاعات والشركات والمصالح بكفر الشيخ احتفالاً بافتتاح القناة

تشهد مدينة كفر الشيخ اليوم الخميس، عروضًا عسكرية وعروضًا لقوات الأمن والتربية والتعليم بالأعلام للشباب والرياضة والكشافة، وعروضًا لمدرسة التمريض وعرض سيارات الشرطة وعرض سيارات الإسعاف، وطابور عرض مجالس المدن وعرض لسيارات الشركات "مياه الشرب – الكهرباء – الطرق – الرى والصرف"، وطابور عرض لـ"سيارات المديريات – وتابلوهات خيل ومزمار بلدى".

سوف يحضر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن هذه العروض والطوابير، احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة.