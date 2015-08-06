أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم..عروض للقطاعات والشركات والمصالح بكفر الشيخ احتفالاً بافتتاح القناة

Google+ Print
اليوم..عروض للقطاعات والشركات والمصالح بكفر الشيخ احتفالاً بافتتاح القناة اليوم..عروض للقطاعات والشركات والمصالح بكفر الشيخ احتفالاً بافتتاح القناة
تشهد مدينة كفر الشيخ اليوم الخميس، عروضًا عسكرية وعروضًا لقوات الأمن والتربية والتعليم بالأعلام للشباب والرياضة والكشافة، وعروضًا لمدرسة التمريض وعرض سيارات الشرطة وعرض سيارات الإسعاف، وطابور عرض مجالس المدن وعرض لسيارات الشركات "مياه الشرب – الكهرباء – الطرق – الرى والصرف"، وطابور عرض لـ"سيارات المديريات – وتابلوهات خيل ومزمار بلدى".

سوف يحضر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن هذه العروض والطوابير، احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365