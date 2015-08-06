رئيس وحدة الرأى العام بجامعة سوهاج: قناة السويس الجديدة مشروع وطنى

أكد الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج ورئيس وحدة بحوث الرأى العام، أن قناة السويس الجديدة مشروع وطنى لا يقبل المزايدات السياسية فى فترة حاسمة تحتاج فيها البلاد إلى مشروع قومى، يرفع من سقف طموحاتها وتطلعاتها ويقضى على حالة الإحباط التى أصابت البعض.

وأوضح حارص الذى يرأس وحدة بحوث الرأى العام الفارق بين مشروعات وأفكار جدلية تقبل الخلاف السياسى ومشروعات وطنية تحظى برضا وفرحة الجميع، لأن عوائد مثل هذه المشروعات لا تدخل جيب القيادة السياسية ولكنها تذهب إلى تنمية المجتمع المصرى والنهوض بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال حارص إن الإعلام أغفل الإشادة بالدقة والأمانة والضبط والمعاملة السخية التى اتسمت بها القوات المسلحة فى تعاملها مع العاملين بالمشروع من أفراد وشركات بشكل يقوى روابط الصلة والانتماء إلى المؤسسة العسكرية المصرية.