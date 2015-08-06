بالصور.. التربية والتعليم بكفر الشيخ تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

شهدت مديرية التربية والتعليم احتفالية كبرى بافتتاح قناة السويس الجديدة، برعاية وحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل الوزارة بكفر الشيخ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى للمديرية، وصلاح فهمى مدير الشئون المالية والإدارية، وعلى فايق مدير عام وأحمد هويدى المدير العام بالمديرية، وعدد من قيادات الوزارة والإدارات.

وشهد الاحتفال عددا من الفقرات الرياضية والغنائية المتعددة والعزف على الناى، كما شهد استعراض "موكب الشهيد" لأطفال يحملون النعش ملفوفا بعلم مصر، وسط سعادة الأهالى وتقديرهم لما رأوه من جهد مبذول وحفل يقام لأول مرة أمام المديرية، كما تم رفع "بنرات" كبرى لإدارات الإعلام المتعددة بدسوق وقلين والحامول.



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