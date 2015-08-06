أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. التربية والتعليم بكفر الشيخ تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
شهدت مديرية التربية والتعليم احتفالية كبرى بافتتاح قناة السويس الجديدة، برعاية وحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل الوزارة بكفر الشيخ، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى للمديرية، وصلاح فهمى مدير الشئون المالية والإدارية، وعلى فايق مدير عام وأحمد هويدى المدير العام بالمديرية، وعدد من قيادات الوزارة والإدارات.

وشهد الاحتفال عددا من الفقرات الرياضية والغنائية المتعددة والعزف على الناى، كما شهد استعراض "موكب الشهيد" لأطفال يحملون النعش ملفوفا بعلم ، وسط سعادة الأهالى وتقديرهم لما رأوه من جهد مبذول وحفل يقام لأول مرة أمام المديرية، كما تم رفع "بنرات" كبرى لإدارات الإعلام المتعددة بدسوق وقلين والحامول.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط