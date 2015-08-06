فرحة طلاب التعليم المفتوح بالداخلة لنقل امتحاناتهم لأول مرة إلى مدينة موط

يواصل طلاب مركز التعليم المفتوح التابع لجامعة القاهرة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أداء امتحانات النصف الثانى من العام الدراسى بمقر قاعة سيد سيف بموط، تحت إشراف أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسبات بموجب البروتوكول الموقع بينها وبين مركز التعليم المفتوح .

تقدم طلاب التعليم المفتوح بالشكر لرئيس جامعة القاهرة ومدير مركز التعليم المفتوح ومحافظ الوادى الجديد على تخفيف العبء عليهم بنقل الامتحانات لمركز الداخلة، بدلا من عناء السفر اليومى إلى مدينة الخارجة، فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة .

وقال مصطفى عبد المؤمن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية فى تصريح خاص لليوم السابع، إن جهودهم كللها النجاح بإنجاز بروتوكول التعاون مع مركز التعليم المفتوح لتقديم خدمة بالغة الأهمية لطلاب المركز بالداخلة رغم المصاعب الشديدة التى واجهتهم والضغوط التى تعرضوا لها، مؤكدا على أن المركز قد حقق نجاحا كبيرا فى إدارة الإجراءات الامتحانية للطلاب دون أية مشكلات أو شكاوى حتى الآن.



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