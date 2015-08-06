أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فرحة طلاب التعليم المفتوح بالداخلة لنقل امتحاناتهم لأول مرة إلى مدينة موط

Google+ Print
يواصل طلاب مركز التعليم المفتوح التابع لجامعة القاهرة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أداء امتحانات النصف الثانى من العام الدراسى بمقر قاعة سيد سيف بموط، تحت إشراف أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسبات بموجب البروتوكول الموقع بينها وبين مركز التعليم المفتوح .

تقدم طلاب التعليم المفتوح بالشكر لرئيس جامعة القاهرة ومدير مركز التعليم المفتوح ومحافظ الوادى الجديد على تخفيف العبء عليهم بنقل الامتحانات لمركز الداخلة، بدلا من عناء السفر اليومى إلى مدينة الخارجة، فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة .

وقال مصطفى عبد المؤمن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية فى تصريح خاص لليوم السابع، إن جهودهم كللها النجاح بإنجاز بروتوكول التعاون مع مركز التعليم المفتوح لتقديم خدمة بالغة الأهمية لطلاب المركز بالداخلة رغم المصاعب الشديدة التى واجهتهم والضغوط التى تعرضوا لها، مؤكدا على أن المركز قد حقق نجاحا كبيرا فى إدارة الإجراءات الامتحانية للطلاب دون أية مشكلات أو شكاوى حتى الآن.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365