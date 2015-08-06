أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول الطعام الحار يقى من السرطان وأمراض القلب

Google+ Print
تناول الطعام الحار يقى من السرطان وأمراض القلب تناول الطعام الحار يقى من السرطان وأمراض القلب
أكد علماء أن الأشخاص الذين يأكلون طعاما حارا يوميا يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة.

وأوضح العلماء- وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية- أن الطعام الحار يرتبط بتقليل نسبة الوفاة بمرض السرطان وأمراض القلب ومشكلات التنفس.

وأشارت دراسة إلى أن نحو 500 ألف شخص ممن هم فى متوسط العمر، والذين تناولوا وجبة حارة كل يوم أو يومين كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بهؤلاء الذين لا يتناولون الطعام الحار بشكل منتظم.

وأضاف العلماء أن مادة الكابسيسين، وهى مادة كيميائية موجودة فى الفلفل الحار تتميز بخواص مضادة للبدانة ومضادة للأكسدة والالتهابات وخصائص مقاومة للسرطان.

ووفقا للدراسة، التى شملت 487 ألف صينى تتراوح أعمارهم ما بين 30 و79 عاما، فإن من تناولوا طعاما حارا كل يوم أو يومين كانوا أقل عرضة بنسبة 14% للوفاة مقارنة بمن يأكلون هذا الطعام أقل من مرة يوميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365