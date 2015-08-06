تناول الطعام الحار يقى من السرطان وأمراض القلب

أكد علماء أن الأشخاص الذين يأكلون طعاما حارا يوميا يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة.

وأوضح العلماء- وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية- أن الطعام الحار يرتبط بتقليل نسبة الوفاة بمرض السرطان وأمراض القلب ومشكلات التنفس.

وأشارت دراسة إلى أن نحو 500 ألف شخص ممن هم فى متوسط العمر، والذين تناولوا وجبة حارة كل يوم أو يومين كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بهؤلاء الذين لا يتناولون الطعام الحار بشكل منتظم.

وأضاف العلماء أن مادة الكابسيسين، وهى مادة كيميائية موجودة فى الفلفل الحار تتميز بخواص مضادة للبدانة ومضادة للأكسدة والالتهابات وخصائص مقاومة للسرطان.

ووفقا للدراسة، التى شملت 487 ألف صينى تتراوح أعمارهم ما بين 30 و79 عاما، فإن من تناولوا طعاما حارا كل يوم أو يومين كانوا أقل عرضة بنسبة 14% للوفاة مقارنة بمن يأكلون هذا الطعام أقل من مرة يوميا.