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إقلاع طائرة مصر للطيران لإعادة الصيادين المصريين من السودان

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إقلاع طائرة مصر للطيران لإعادة الصيادين المصريين من السودان إقلاع طائرة مصر للطيران لإعادة الصيادين المصريين من السودان
صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت صباح اليوم طائرة للطيران من طراز الآيرباص 320 فى رحلة خاصة من مطار القاهرة متوجهة إلى مطار بور سودان، لإعادة 101 صياد مصرى كانوا محتجزين فى السودان، وذلك بعد الإفراج عنهم.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الطائرة متواجدة الآن على أرض مطار بورسودان حتى إنهاء إجراءات سفر جميع المصريين هناك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى مطار القاهرة ظهر اليوم.

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مصر 365

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