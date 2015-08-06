السويس تشارك بوفد رسمي للمحافظة بحفل افتتاح القناة الجديدة

غادر صباح اليوم، وفد رسمي من محافظة السويس مكون من 50 قيادي، ممثلين للمحافظة متوجهيين إلى محافظة الاسماعيلية، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

كان أعلن ديوان عام محافظة السويس، أمس، القائمة النهائية للوفد الرسمي الذى أختاره اللواء العربي السروي المحافظ لحضور حفل القناة وشهدت القائمة تجاهل لعدد كبير من القيادات الشعبية والتاريخية بالسويس فى مقدمتهم الكابتن غزالي والفدائي البطل احمد العطيفي والشيخ حافظ سلامه أحد أبطال المقاومة الشعبية بالمحافظة.

كما شهدت القائمة التى تضم 50 أسم تجاهل لممثلين شباب كل الاحزاب السياسية ، فضلا عن ضم أسماء تنتحل صفة اعلامية ولا أعضاء بنقابة الصحفيين ضمن قائمة الأعلامية لحضور حفل الافتتاح بصفة صحفية بشكل مخالف للقانون.