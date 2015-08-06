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الرئيس السيسي يطلق إشارة البدء لافتتاح قناة السويس الجديدة «لحظة العبور»

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الرئيس السيسي يطلق إشارة البدء لافتتاح قناة السويس الجديدة «لحظة العبور» الرئيس السيسي يطلق إشارة البدء لافتتاح قناة السويس الجديدة «لحظة العبور»

يطلق الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، إشارة البدء لافتتاح قناة السويس الجديدة.

ويبدأ الاحتفال بمرور الرئيس السيسي بيخت المحروسة في الثانية وخمس دقائق ظهرًا من المدخل الجنوبي لقناة السويس الجديدة وذلك لارتباط ذلك التوقيت بساعة عبور القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

ويتجول الرئيس السيسي داخل القناة تأكيدًا للعالم أنها أصبحت مستعدة للاحتفال وذلك لمدة نصف ساعة ثم يتجه الرئيس إلى قاعة كبار الزوار المجاورة لمنطقة المنصة الرئيسية لاستقبال رؤساء وملوك وأمراء العالم.

يعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن قناتي السويس القديمة والجديدة لمدة 6 دقائق يليه كلمة للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس يعلن خلالها عن انتهاء جميع الأعمال بقناة السويس الجديدة ثم يلقي الرئيس كلمة للعالم.

ويعلن السيسي خلال كلمته عن عدد من المشروعات القومية على رأسها البدء في حفر قناة تفريعة شرق بورسعيد بعد حفل قناة السويس الجديدة بيوم واحد والمشروع القومي للطرق وإنشاء مطارات ومدن جديدة ومشروع لمعالجة الصرف الصحي وتنفيذ المشروع القومي للاستزراع السمكي في منطقة القناة مما يوفر فرص العمل.

 

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